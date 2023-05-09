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Финпирамиды нанесли вкладчикам материальный ущерб на сумму 273 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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В 2022 году в Кыргызстане расследовано 1052 уголовных дела, по фактам организации финансовых пирамид, 765 дел направлены на судебное рассмотрение, по 129 фактам отказано в возбуждении уголовных дел на основании статьи 27 УПК КР (обстоятельства, исключающие уголовное судопроизводство), на основании пункта 3 части 1 статьи 246 УПК КР, прекращено 4 дела. В настоящее время продолжается расследование по 153 уголовным делам. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, большинство фактов зарегистрировано в Бишкеке, а также в Ошской и Иссык-Кульской областях. Число пострадавших составило 1052 человека, материальный ущерб причинён на сумму 273 млн сомов. Потерпевшим возвращено более 481 000 сомов.

Только, за 3 месяца 2023 года по фактам организации финансовых пирамид возбуждено 54 уголовных дела, 153 дела перешли с прошлых лет, расследовано 207 дел, 67 окончены и направлены на судебное рассмотрение, по 138 уголовным делам продолжается расследование, потерпевших 206 человек.

"Финансовые пирамиды в Бишкеке: "Мега Инвест", "Элиза үй буюмдары", "Асыл айымдар", "Финико", "Файв виндс ассет мейважмемт", "Платформа ОК".

В Оше – "Ордо-Мурас".

В Иссык-Кульской области "Аруке", "Жүрөкө-Жүрөк", "Балыкчы биримдиги".

В Нарынской области: "Мега Инвест", "Элиза үй буюмдары".

В Чуйской области: "Алмаз авто".

В Джалал-Абадской области: "Некоммерческий кооператив Ансар групп"; некоммерческий кооператив "Ихсан ЛТД групп", некоммерческий кооператив "МПК".

В Таласской области: "Эл Биримдик", "Нворк", "Куэстро Ворд".

В погоне за легкой выгодой граждане берут большие суммы в долг, передают "благодетелям", обещающим огромные дивиденды в короткий срок.

Прежде чем отдавать честно заработанные деньги, трезво оцените ситуацию. Не нужно бояться или стесняться задавать вопросы и требовать документы. Речь идет о сохранности ваших денег"- говорится в сообщении ведомства


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URL: https://www.vb.kg/429398
Теги:
МВД, финансовая пирамида, Кыргызстан, деньги, ущерб
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