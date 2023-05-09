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Торага ЖК навестил ветерана Великой Отечественной войны Аспека Жумашева

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- Назгуль Абдыразакова
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8 мая торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев накануне Дня Победы побывал в доме ветерана Великой Отечественной войны Аспека Жумашева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, торага поздравил ветерана с 78-летием Победы. "Вы проявили героизм в кровопролитной войне, мужественно сражались за целостность и мир многонационального Советского государства. Ваши подвиги на полях сражений бесценны. Поэтому нынешнее и будущие поколения в неоплатном долгу перед такими ветеранами, как вы", - сказал Н. Шакиев.

При этом спикер пожелал долгожителю благородной старости и крепкого здоровья, а также вручил подарки и получил его благословение.

В свою очередь, ветеран Аспек Жумашев подчеркнул значимость упорного труда в развитии независимого государства. "Поэтому призываю всех молодых людей неустанно трудиться во благо будущего Кыргызстана. Пусть никогда не повторятся трагедии, которые мы пережили. Цените мирную и благополучную жизнь", - отметил Аспек Жумашев.

Следует отметить, что Аспек Жумашев был призван в ряды Красной Армии в возрасте 18 лет и сражался с врагами на различных фронтах. За проявленное мужество он был награжден орденом Великой Отечественной войны II степени и другими почетными наградами. Ветеран, воспитавший трех сыновей и пять дочерей, в настоящее время является уважаемым дедушкой 21 внука и 22 правнуков.


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URL: https://www.vb.kg/429399
Теги:
9 Мая, ветераны, ВОВ, спикер, Жогорку Кенеш
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