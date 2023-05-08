В Москве Садыр Жапаров встретился с Владимиром Путиным (фото)

Президент Садыр Жапаров сегодня, 8 мая, в рамках официального визита в Москву встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, обсуждены актуальные вопросы кыргызско-российского двустороннего и многостороннего сотрудничества, перспективы развития совместного взаимодействия по всем вопросам совместной повестки.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что официальный визит Садыра Жапарова в преддверии Дня Победы является знаковым событием.

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны на фронт отправились 360 тысяч кыргызстанцев, и более половины из них не вернулись.

"Мы знаем, что Вы были во Ржеве вместе с председателем Государственной Думы России и возложили там цветы, отдали дань памяти погибшим и сражавшимся на этом участке фронта", - добавил Владимир Путин.

Президент Российской Федерации также отметил, что сотрудничество между странами сейчас на подъеме, о чем свидетельствует увеличение объема товарооборота за прошлый год на 37 процентов.

Вместе с тем Владимир Путин подчеркнул, что Россия для Кыргызстана является крупнейшим инвестором по объему прямых капиталовложений, выразив уверенность, что эта тенденция будет набирать оборот.

Президент Садыр Жапаров, в свою очередь, поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить Российскую Федерацию с официальным визитом и за теплый прием.

Он отметил, что с особым чувством радости находится в Москве в канун 78-й годовщины великой Победы. День Победы – навсегда останется святым и объединяющим народы двух стран праздником. Это общий долг – чтить память павших героев.

"Мы никогда не забудем героизм наших отцов и дедов, прошедших суровые военные испытания во благо свободы будущих поколений. Память о них всегда будет храниться", - сказал Садыр Жапаров.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что сегодня представляется хорошая возможность для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и для широкого обмена мнениями по дальнейшему развитию кыргызско-российского стратегического партнерства и союзничества в интересах обоих государств.

Лидеры стран условились продолжить совместный диалог по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.