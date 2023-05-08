В День Победы в Бишкеке временно изменятся некоторые маршруты

9 мая с 08:00 до 11:00 часов в Бишкеке будут введены временные ограничения в связи с шествием "Бессмертного полка". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, перекрыты будут следующие улицы:

- улица Байтик Баатыра от улицы А.Токомбаева в северном направлении, до улицы М.Фрунзе;

- улица Фрунзе, участок от улицы Ю.Абдрахманова до улицы С.Ибраимова в восточном направлении;

- улица Чуй, от улицы Тоголок Молдов восточном направлении, до улицы Ибраимова.

8 и 9 мая схема движения троллейбусных маршрутов №2, 8 будут частично изменены. Ранее маршрут троллейбуса №2 проходил по улицам Аламедин-Жибек-Жолу- пр.Чуй, а в праздничные дни будет проходить по улицам Аламедин -Чуй. А маршрут №8 будет проходить по улицам Лермонтова – пр.Чуй.

Мэрия города Бишкек приносит свои извинения за причиненные неудобства и призывает заранее планировать маршруты.