МИД Украины назвал аморальным присутствие лидеров стран СНГ на параде Побед

Министерство иностранных дел Украины охарактеризовало как "аморальный и недружественный шаг в отношении Киева" присутствие глав стран СНГ на параде Победы в Москве, сообщает osnmedia.ru.

Ранее стало известно, что на парад Победы в Москве прибыли лидеры Армении, Беларуси, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.

"Воспринимаем участие руководителей указанных иностранных государств в публичном мероприятии… как аморальное и недружественное действие в отношении Украины, проявление непочтительности к украинскому народу", - говорится в заявлении, опубликованном представителем МИД Олегом Николенко в социальных сетях.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на параде Победы, заявил, что для России не существует недружественных и враждебных народов "ни на Западе, ни на Востоке".