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В Аламудунском аймаке блокаднице Ленинграда вручили ключи от квартиры

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Вчера в Аламудунском аймаке в честь празднования 9 мая - Дня победы в Великой Отечественной войне блокаднице Ленинграда Валентине Пяткевичене были вручены ключи от двухкомнатной квартиры. Ключи от квартиры вручил Полномочный представитель президента КР в Чуйской области Канат Джумагазиев. Об этом сообщили в айылном аймаке.

"Накануне ветеран-блокадница получила также 100 тыс. сомов согласно Указа Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова о единовременной материальной помощи ветеранам ВОВ.

Валентина Пяткевичене в оккупации пробыла два года, в 1942 году ее в числе других эвакуировали в Алтайский край.

"Блокадные годы сильно повлияли на мое здоровье, я долго болела и не ходила почти до 4 лет. В школу пошла в 8 лет, в 18 лет пошла, работать на завод, страна нуждалась в трудовой силе. Освоила профессию токаря, шлифовщика, формовщика. В 1978 году переехали в Киргизию с мамой по семейным обстоятельствам, с тех пор живу здесь, вот уже 40 лет работаю в местной школе", - рассказывает Валентина Пяткевичене.

Депутат местного кенеша Геннадий Нищук отмечает, что решение о приобретении квартиры для блокадницы Ленинграда было принято на общем заседании местного кенеша и аппарата айыл окмоту. Из местного бюджета выделено более 2 млн, на приобретение двухкомнатной квартиры.

"К сожалению участников войны в нашем аймаке не осталось, в связи с этим мы хотели отдать дань уважения старшему поколению-нашей блокаднице. Своего жилья у нее не было, она жила, в школе работая сторожем. На заседании айылного кенеша мы совместно рассмотрели наши возможности улучшения жилищных условий для нее и решили сделать ей подарок, квартира приобретена за счет средств местного бюджета", - сообщил Геннадий Нищук.

Полномочный представитель Президента КР Канат Джумагазиев поздравил ее от имени Президента КР и передал личное приветствие и добрые пожелания, а блокадница Ленинграда Валентина Пяткевичене не смогла сдержать слез, при получении такого подарка, она выражала благодарность всем поддержавшим и желала здоровья и мирного неба над головой.

Канат Джумагазиев также сообщил, что по Чуйской области на сегодня есть 10 ветеранов, шесть участников ВОВ, три блокадника Ленинграда и один узник концлагеря.

Также в Аламудунском аймаке на территории школы прошел митинг-реквием посвященный 9-мая, жители возложили цветы к стелле с именами участников ВОВ, дети организовали концерт, муниципальная творческая группа "Тумар" провели праздничный проезд по улицам аймака с песнями военных лет".


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URL: https://www.vb.kg/429416
Теги:
Аламудунский район, ветераны
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