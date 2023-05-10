В Молдове начали штрафовать за георгиевские ленты

9 мая полиция Молдовы штрафовала людей за ношение георгиевской ленты во время празднования Дня победы, передает Arbat.media.

Предупреждение о запрете на использование символики огласил еще 4 мая глава генинспектората полиции Виорелом Чернэуцану. Причиной назвали использование Россией георгиевской ленты как символ агрессии против Украины.

Telegram-канал "Nexta" опубликовал видеоролик, на котором видно, как местные правоохранители ведут разъяснительную работу с 66-летней женщиной, которая вышла на улицу с фотографией своих родственников.