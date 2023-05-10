Погода
$ 87.02 - 87.57
€ 95.97 - 96.97

В Молдове начали штрафовать за георгиевские ленты

270  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

9 мая полиция Молдовы штрафовала людей за ношение георгиевской ленты во время празднования Дня победы, передает Arbat.media.

Предупреждение о запрете на использование символики огласил еще 4 мая глава генинспектората полиции Виорелом Чернэуцану. Причиной назвали использование Россией георгиевской ленты как символ агрессии против Украины.

Telegram-канал "Nexta" опубликовал видеоролик, на котором видно, как местные правоохранители ведут разъяснительную работу с 66-летней женщиной, которая вышла на улицу с фотографией своих родственников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429418
Теги:
9 Мая, Молдова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  