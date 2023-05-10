Двое собутыльников закололи третьего отверткой

Судебная коллегия по уголовным делам и делам о проступках Верховного суда оставила в силе с незначительными изменениями приговоры Сокулукского районного и Чуйского областного судов в отношении Сергея А. и Валерия М.

Предыдущими инстанциями обоим назначено по 13 лет исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества и принудительным лечением от алкоголизма.

В июне прошлого года в Сокулукском районе, в арыке за кладбищем, был найден изуродованный труп мужчины. Эксперты насчитали около двадцати колотых ран – главным образом в области лица. Это не считая тяжелой черепно-мозговой травмы и многочисленных кровоподтеков.

Подозреваемых в жестоком убийстве задержали через два дня. Как выяснилось, Сергей и Валерий выпивали вместе с ныне покойным. В ходе пьянки, как обычно, из-за какой-то мелочи вспыхнула ссора, и третий участник застолья получил сначала сотрясение мозга, а затем его закололи отверткой.

Ночью двое на тележке вывезли труп третьего за кладбище и выбросили в арык.

В Верховном суде Сергей А. завел разговор о том, что уголовное дело "недостаточно полно расследовано". Говорил, что на него давили сотрудники милиции, выбивая признательные показания. На самом деле, по его словам, мотива совершать такое тяжкое преступление у него не было, как не было и ссоры с потерпевшим.

Сергей, как и Валерий, уже имеет судимость и алкогольную зависимость. А их причастность к убийству приятеля суды сочли доказанными.

Единственное, с чем не согласился Верховный суд, - с тем, как предыдущие инстанции рассчитали время содержания обоих подсудимых под стражей: один день под стражей – один день лишения свободы. Эту неточность коллегия высшей инстанции исправила: один день досудебного содержания под стражей приравняла к двум годам лишения свободы. В остальном приговор оставлен без изменений.