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Выявлены коррупционные схемы в деятельности ГП "Кыял"

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ГКНБ КР выявлены устойчивые коррупционные схемы по незаконной продаже и сдаче в аренду помещений государственного предприятия "Национальное объединение народных художественных промыслов "Кыял" при Управлении делами Президента КР (далее – ГП "Кыял"). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что должностные лица и ответственные работники ГП "Кыял" в целях личного обогащения организовали схему по систематическому нелегальному сбору денежных средств с предпринимателей и торговцев рынка "Кыял".

На основании решения судебных органов проведены обыски и обнаружены доказательства, подтверждающие поборы за незаконную сдачу в аренду, а также факты неправомерной продажи без официального учета торговых и производственных помещений ГП "Кыял" по 12 тысяч долларов США.

В рамках уголовного дела создана межведомственная комиссия с привлечением представителей соотвествующих госорганов, устанавливается точный размер ущерба, нанесенного государству.

Также выявлены нарушения требований пожарно-технической безопасности при установке и оборудовании торговых мест, что может привести не только к материальному ущербу, но к трагическим жертвам среди населения.

Справочно: Осенью 2021 года на рынке "Кыял" по причине нарушения пожарной безопасности уже был пожар, общая площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров, сгорело 17 павильонов.

С учетом собранных доказательств задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР бывший директор ГП "Кыял" "А.Э.Э.", контролеры рынка "О.У.А.", "Н.у.Н." и "Ж.у.А.", а также причастные к указанной коррупционной схеме лица "А.А.А." и "А.Э.М.".

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению иных коррупционных проявлений, а также должностных лиц, причастных к указанным противоправным действиям, назначены соответствующие проверки.


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URL: https://www.vb.kg/429425
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
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