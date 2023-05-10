В Аламудунском аймаке блокаднице Ленинграда вручили ключи от квартиры

В Аламудунском аймаке в честь празднования 9 мая - Дня победы в Великой Отечественной войне блокаднице Ленинграда Валентине Пяткевичене были вручены ключи от двухкомнатной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба данного аймака.

По ее данным, ключи от квартиры вручил полномочный представитель президента в Чуйской области Канат Джумагазиев.

Накануне ветеран-блокадница получила также 100 тысяч сомов согласно указу президента Садыра Жапарова о единовременной материальной помощи ветеранам ВОВ.

Валентина Пяткевичене в оккупации пробыла два года, в 1942 году ее в числе других эвакуировали в Алтайский край.

"Блокадные годы сильно повлияли на мое здоровье, я долго болела и не ходила почти до 4 лет. В школу пошла в 8 лет, в 18 лет пошла, работать на завод, страна нуждалась в трудовой силе. Освоила профессию токаря, шлифовщика, формовщика. В 1978 году переехали в Киргизию с мамой по семейным обстоятельствам, с тех пор живу здесь, вот уже 40 лет работаю в местной школе", - рассказывает Валентина Пяткевичене.

Депутат местного кенеша Геннадий Нищук отмечает, что решение о приобретении квартиры для блокадницы Ленинграда было принято на общем заседании местного кенеша и аппарата айыл окмоту. Из местного бюджета выделено более 2 млн, на приобретение двухкомнатной квартиры.

"К сожалению участников войны в нашем аймаке не осталось, в связи с этим мы хотели отдать дань уважения старшему поколению-нашей блокаднице. Своего жилья у нее не было, она жила, в школе работая сторожем. На заседании айылного кенеша мы совместно рассмотрели наши возможности улучшения жилищных условий для нее и решили сделать ей подарок, квартира приобретена за счет средств местного бюджета", - сообщил Геннадий Нищук.

Полномочный представитель Президента КР Канат Джумагазиев поздравил ее от имени Президента КР и передал личное приветствие и добрые пожелания, а блокадница Ленинграда Валентина Пяткевичене не смогла сдержать слез, при получении такого подарка, она выражала благодарность всем поддержавшим и желала здоровья и мирного неба над головой.

Канат Джумагазиев также сообщил, что по Чуйской области на сегодня есть 10 ветеранов, шесть участников ВОВ, три блокадника Ленинграда и один узник концлагеря.