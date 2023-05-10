В Бишкеке на капитальный ремонт закрыта улица Ленская

Согласно титульного списка капитального ремонта дорог на 2023 год начаты работы по улице Ленская. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, реконструкция дороги проходит от улицы Фучика до БЧК протяженностью порядка 1 км, предусмотрены работы по устройству ирригационной сети и капитальному ремонту тротуара.

На участке работает МП "Бишкекасфальтсервис", на данный момент идёт подготовка покрытия для укладки асфальта только с восточной стороны, западная часть дороги открыта для проезда.

В связи с большим потоком автотранспортных средств, во избежание образования дорожных заторов было принято решение о проведении работ с частичным закрытием движения.