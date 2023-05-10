В Бишкеке определили победителей чемпионата КР по дуатлону

В минувшие выходные в столице состоялся I этап чемпионата Кыргызской Республики по дуатлону среди возрастных категорий. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По результатам соревнований воспитанники СДЮШОР "Дельфин" добились престижных позиций.

В состязаниях среди девушек до 15 лет золотую медаль завоевала Ангелина Блиндул.

С отличным результатом закончил гонку Темирлан Абдрахимов, завоевавший золото среди юниоров. С небольшим разрывом ему уступили Артём Ханадеев и Амир Молдобаев, выигравшие серебро и бронзу.

В категории женщин юниоров Надежда Чикагова заняла 2 место.

В соревнованиях среди параатлетов чемпионом стал Дастан Камчыбеков. Наш знаменитый Жалалдин Абдувалиев уступил ему в этот раз и занял 2 место чемпионата. Бронзу завоевал Азат Токтомбаев.

У женщин в этом виде программы золотой медали была удостоена Айтунук Жоомарт кызы, Гульназ Джузбаева заняла 2 место.