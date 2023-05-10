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В Минэкономкоммерции представлен новый глава Финнадзора

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Сегодня, 10 мая 2023 года, в ходе совещания Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики министр Данияр Амангельдиев представил нового председателя Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при МЭК КР Марата Туголбаевича Пирназарова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее распоряжение от 3 мая 2023 года № 220 подписал председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров.

Ранее он занимал должность заместителя председателя Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР.


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URL: https://www.vb.kg/429439
Теги:
Госфиннадзор, Минэкономики, назначение, Кыргызстан
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