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В Бишкеке состоялись кыргызско-французские политические консультации

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялись кыргызско-французские политические консультации между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством Европы и иностранных дел Французской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, кыргызскую делегацию возглавил директор Третьего политического департамента МИД Бакыт Джусупов, французскую - заместитель директора департамента континентальной Европы МИД Французской Республики Сильвен Гиоге.

В ходе консультаций был обсужден широкий спектр вопросов, включая политическое, экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Сторонами подтвержден обоюдный настрой на развитие двустороннего политического диалога путем организации взаимных визитов на высоком и высшем уровнях.

Особое внимание, в ходе обмена мнениями было уделено вопросам наращивания экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, отмечена необходимость проведения совместной работы по организации бизнес-форума в 2023 году, а также налаживание сотрудничества в сфере энергетики, туризма и управления водными ресурсами между Кыргызской Республикой и Францией.

Отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия в рамках Центральной Азии, а также сотрудничества по линии ЕС.

Стороны констатировали заинтересованность в продолжении тесной внешнеполитической координации в таких международных структурах, как ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.

Стороны подтвердили настроенность на продолжение открытого и взаимоуважительного диалога по всему спектру развития двусторонних отношений.


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URL: https://www.vb.kg/429445
Теги:
МИД, Франция, Кыргызстан
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