В Бишкеке около железнодорожного вокзала появится сквер

В рамках благоустройства на территории Первомайского района продолжается демонтаж незаконных торговых павильонов. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, около железнодорожного вокзала столицы демонтируют незаконные павильоны.

На этом месте планируется разбить новый сквер, а старая постройка будет отреставрирована. Проект новой зеленой зоны разрабатывает ГУ "Бишкекглавархитектура".

"Помимо этого, убраны капитальные заборы и рекламные конструкции дома №98 по Токтогула (в этом доме жил чекист, полковник комитета государственной безопасности СССР Марсбек Мадабаевич Байчериков), а также соседнего дома №96 (в этом доме жил Токтоналиев Алиаскар, министр финансов киргизской ССР с 1960-1985 гг.).

Теперь эти заборы не портят вид столичных достопримечательностей"- говорится в сообщении мэрии.