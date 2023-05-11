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В Бишкеке около железнодорожного вокзала появится сквер

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках благоустройства на территории Первомайского района продолжается демонтаж незаконных торговых павильонов. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, около железнодорожного вокзала столицы демонтируют незаконные павильоны.

На этом месте планируется разбить новый сквер, а старая постройка будет отреставрирована. Проект новой зеленой зоны разрабатывает ГУ "Бишкекглавархитектура".

"Помимо этого, убраны капитальные заборы и рекламные конструкции дома №98 по Токтогула (в этом доме жил чекист, полковник комитета государственной безопасности СССР Марсбек Мадабаевич Байчериков), а также соседнего дома №96 (в этом доме жил Токтоналиев Алиаскар, министр финансов киргизской ССР с 1960-1985 гг.).

Теперь эти заборы не портят вид столичных достопримечательностей"- говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/429457
Теги:
благоустройство, Бишкек
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