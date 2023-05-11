В Бишкеке пройдёт II общегородской фестиваль спорта

В Бишкеке с 29 мая по 1 июня пройдёт II общегородской фестиваль спорта "Жеткинчек", организованный Департаментом физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью при поддержке мэрии города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Фестиваль приурочен к Международному дню защиты детей. Школьники столичных общеобразовательных учреждений, спортивных школ и клубов могут принять участие в соревнованиях по мини футболу, шахматам, дзюдо, таэквандо JTF, боксу, вольной и греко-римской борьбе.

Фестиваль состоится в спортивном комплексе "Газпром-детям", а заявки на участие принимаются до 26 мая 18:00.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: 0508 101-002".