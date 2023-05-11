В Бишкеке прошел концерт, посвященный 100-летию Гейдара Алиева (видео)

В Бишкеке прошел симфонический концерт, посвященный 100-летию Гейдара Алиева. Мероприятие организовано посольством Азербайджана в Кыргызстане.

На музыкальном вечере присутствовали заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев, депутаты Жогорку Кенеша, послы различных стран, представители дипломатических корпусов, интеллигентных кругов, члены азербайджанской диаспоры и видные общественные деятели Кыргызстана.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов горячо приветствовал гостей и отметил, что концерт еще больше сблизит два братских народа и укрепит дружбу двух государств.

Струнный оркестр Академического симфонического оркестра под дирижерством народного артиста Кыргызстана Жумакадыра Каниметова увлек гостей в яркое музыкальное путешествие. Концерт состоял из произведений известных азербайджанских композиторов Тофика Кулиева, Васифа Адигезалова, Узеира Гаджибекова и других.