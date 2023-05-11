Мелис Тургунбаев с рабочей поездкой посетил Ошскую область

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелис Тургунбаев посетил Ошскую область с рабочим визитом, сообщает пресс-служба ведомства.

"В южной столице глава Минприроды провел встречу с коллективом управления министерства по Ошской и Джалал-Абадской областям, а также руководителями природных парков. Министр обсудил с сотрудниками все актуальные вопросы и поставил перед коллективом задачу обеспечить экологическую безопасность региона.

Мелис Тургунбаев отметил необходимость тесного взаимодействия с органами местного самоуправления и предприятиями области и призвал сотрудников усилить работу по противодействию коррупции.

В городе Ош министр также встретился с лидерами общественных экологических объединений. В ходе встречи была обсуждена экологическая ситуация в южной столице, основные проблемы и пути их решения.

Рабочая поездка главы Минприроды в Ошскую область завершилась посещением двух крупнейших предприятий региона. Министр ознакомился и проинспектировал деятельность цементных заводов "ЮКСМ" и "Хинжи-Пирим"".