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Мелис Тургунбаев с рабочей поездкой посетил Ошскую область

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелис Тургунбаев посетил Ошскую область с рабочим визитом, сообщает пресс-служба ведомства.

"В южной столице глава Минприроды провел встречу с коллективом управления министерства по Ошской и Джалал-Абадской областям, а также руководителями природных парков. Министр обсудил с сотрудниками все актуальные вопросы и поставил перед коллективом задачу обеспечить экологическую безопасность региона.

Мелис Тургунбаев отметил необходимость тесного взаимодействия с органами местного самоуправления и предприятиями области и призвал сотрудников усилить работу по противодействию коррупции.

В городе Ош министр также встретился с лидерами общественных экологических объединений. В ходе встречи была обсуждена экологическая ситуация в южной столице, основные проблемы и пути их решения.

Рабочая поездка главы Минприроды в Ошскую область завершилась посещением двух крупнейших предприятий региона. Министр ознакомился и проинспектировал деятельность цементных заводов "ЮКСМ" и "Хинжи-Пирим"".


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URL: https://www.vb.kg/429467
Теги:
Минприродресурсов, Ошская область
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