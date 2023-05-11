Сборная Кыргызстана по Го одержала 7 побед подряд в лиге D, четыре из которых со счетом 4:0 на Pandanet Go European Team Championship 2022/2023. Об этом сообщает Федерация Го Кыргызстана.

По ее данным, кыргызстанские игроки оформили чемпионство досрочно еще в 6-м туре.

Pandanet Go European Team Championship - это один из главных европейских онлайн турниров в командном зачете, который проходит в круговом формате между командами внутри каждой из лиг в течении сезона длительностью с октября по май.

Команда Кыргызстана выступила в данном турнире в качестве 38-й страны в PGETC, и сыграла в лиге D с такими сборными как: Словакия, Португалия, Греция, Казахстан, Кипр, Исландия и Марокко. По итогам турнирной таблицы первую строчку заняла команда Кыргызстана, а вторую команда Словакии. Таким образом наша команда автоматически квалифицировалась в лигу С, а вот сборной Словакии еще предстоит играть квалификационную игру против сборной Словении за выход в лигу С.

Почему победа сборной КР столь значима?

Го-сообществу в Кыргызстане всего лишь 3 года, оно очень молодое и в европейском турнире выступает лишь 2-й год. В прошлом году нам удалось занять 6-е место из 10, а в этом сезоне 1-е место без единого поражения (!). За последний год общий уровень игроков Кыргызстана сильно возрос, например юношеская сборная до 12 лет входит в Топ-5 сильнейших в Европе. А половина состава взрослой сборной (12 человек) состоит из молодежи от 12-20 лет.

Состав команды на момент победы:

1) Даврон Юлдашев 3кю - капитан (рейтинг 1800)

2) Тимур Абдылдаев 1-дан (рейтинг 2050)

3) Павел Шек 2кю (рейтинг 1900)

4) Илима Баратбаев 2кю (рейтинг 1900)

5) Семетей Баратбаев 3кю (рейтинг 1800)

6) Данай Айталиев 4кю (рейтинг 1750)

7) Нурдоолот Русланов 4кю (рейтинг 1720)

8) Эрнур Эмильев 5кю (рейтинг 1650)

9) Тимурлан Токталиев 6кю (рейтинг 1500)

10) Данияр Ибраимов 7кю (рейтинг 1440)

11) Элина Алагозова 7кю (рейтинг 1400)

12) Аделина Абдыбекова 7кю (рейтинг 1400)

Команда квалифицировалась в Лигу С, где теперь будет играть с командами уровня "дан" (мастерский ранг). В лиге С выступают такие команды как: Испания, Великобритания, Норвегия, Дания, Ирландия, Болгария, Словения, Грузия.

4 лучшие команды лиги А на текущий момент - это Украина, Чехия, Франция и Израиль. Финал 4-х команд будет проходить в июле на 65-м Европейском Го Конгрессе в Германии, г.Лейпциг.