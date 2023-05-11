В Бишкеке хулиганы напали на прохожего. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского УВД.

По ее данным, 10 мая 2023 года в милицию обратился гражданин А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день примерно в 04:00 часов ночи находясь на остановке общественного транспорта, по улице С.Каралаева, без причины нанесли пострадавшему телесные повреждения. В связи, с чем пострадавший обратились за медицинской помощью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 (хулиганство) УК Кыргызской Республики и назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане С.Э. 2004 года рождения и. А.Н. 1997 года рождения. Подозреваемые водворены в ИВС.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.