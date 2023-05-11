Погода
$ 87.02 - 87.63
€ 95.97 - 96.97

В Бишкеке хулиганы напали на прохожего

118  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке хулиганы напали на прохожего. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского УВД.

По ее данным, 10 мая 2023 года в милицию обратился гражданин А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день примерно в 04:00 часов ночи находясь на остановке общественного транспорта, по улице С.Каралаева, без причины нанесли пострадавшему телесные повреждения. В связи, с чем пострадавший обратились за медицинской помощью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 (хулиганство) УК Кыргызской Республики и назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане С.Э. 2004 года рождения и. А.Н. 1997 года рождения. Подозреваемые водворены в ИВС.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429469
Теги:
задержание, хулиганство, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  