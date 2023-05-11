Импульс для экономики. Что дает Кыргызстану сотрудничество по линии ЕАЭС?

В 2022 году Кыргызстан был председателем в ЕАЭС. У нашей страны появились новые возможности для укрепления связей с партнерами и, кажется, она использовала их по максимуму. Не помешали даже санкции, введенные Западом против некоторых членов Союза.

Мощный толчок сотрудничеству стран ЕАЭС дал первый Евразийский экономический форум, прошедший год назад в Бишкеке. Не успели мы оглянуться, а на горизонте – второй такой форум. II Евразийский экономический форум пройдет 24-25 мая в Москве под девизом "Евразийская интеграция в многополярном мире". Он будет приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС. Чего от него ждать, читайте в нашем материале.

Только начало

Первый Евразийский экономический форум стал важным событием не только для нашего региона, но и для всего мира. Санкционное давление на Россию и Беларусь в тот момент почти достигло пика. В таких условиях члены ЕАЭС продемонстрировали сплоченность и приверженность всем заключенным ранее договорам. Они не отвернулись друг от друга, а попытались выработать совместные меры по преодолению кризиса.

Эксперт Бейшенбек Ишенов высоко оценил результаты того форума и отметил, что это мероприятие способно дать развитию КР новый импульс. "На форуме намечены хорошие проекты, подписаны планы и договора по привлечению инвестиций в нашу страну. Это отрадно. Мы должны обеспечить рост нашей экономики – в первую очередь с участием российских инвесторов", – говорил он.

И экономика КР действительно выросла – на 7% по итогам 2022 года. Немалую роль в этом сыграло сотрудничество с партнерами по ЕАЭС. Кыргызстан наторговал с ними на $4,5 миллиарда (на 32,3% больше, чем годом ранее). Львиную долю – $3,2 миллиарда – составил товарооборот с Россией. Он увеличился за год аж на 40,8%.

Что интересно, к концу 2022 года три четверти расчетов в странах ЕАЭС проходило в национальных валютах. "И это большой плюс. Таким способом мы делаем наши валюты резервными и становимся независимыми от доллара и его курса, – говорит Бейшенбек Ишенов. – Впрочем, пока мы далеки от решения своих проблем. Нам нужно продолжать сотрудничать с партнерами по ЕАЭС. И прежде всего, конечно, с Россией. Это позволит нам и дальше защищать интересы наших трудовых мигрантов. И в то же время даст возможность развивать экономику, привлекая российские инвестиции, технологии и ресурсы".

Деньги вперед!

В целом, за год нашего председательства в ЕАЭС принято более 50 мер и решений, направленных на поддержку бизнеса. Подписано соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в странах Союза; КР получила возможность беспошлинного ввоза 5 тысяч электромобилей; создан Евразийский сетевой университет. Также принято решение о создании евразийской перестраховочной организации.

Пришли в КР и долгожданные инвестиции: один лишь Российско-Кыргызский Фонд развития за прошлый год вложил в экономику $60 миллионов. А в 2023-м он планирует выделить на разные проекты, как минимум, $160 миллионов. Среди них – строительство малых ГЭС, предприятий легкой и пищевой промышленности, современных медицинских и многих других учреждений. Десятки интересных проектов находятся у Фонда на рассмотрении и в ближайшее время тоже будут запущены. Ведь как показывает практика, бюрократия РКФР совершенно не свойственна.