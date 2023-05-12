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В Казахстане мужчину арестовали за унитаз у бюста маршала Жукова

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Административный суд Уральска приговорил активиста к 10 суткам ареста, расценив унитаз у бюста маршала Жукова как "мелкое хулиганство", передает Arbat.media.

Местный житель Уральска Жаннат Ахмедьяров принес к бюсту маршала Жукова унитаз. Он опубликовал фотографию с "подарком" в социальной сети Facebook.

Вот мой персональный подарок мяснику Жорке! Ленточку перевязать подарок не нашёл, так что и так пойдёт! - написал активист.

Ахмедьяров заявил, что он хотел поддержать Украину и напомнить, как в 1946 году после Великой войны у маршала Жукова нашли множество ценностей: ювелирные украшения, оружие, мебель, посуда, а также несколько десятков вывезенных из Германии унитазов.

Уральск Маршал Жуков Бюст Унитаз


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URL: https://www.vb.kg/429476
Теги:
ВОВ, Казахстан
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