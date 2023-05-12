МП "Бишкекасфальтсервис" ищет временных работников

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" срочно ищет сотрудников. Об этом сообщает столичная мэрия.
По ее данным, предприятие ищет инженера-сметчика.
Требования к кандидатам:
- гражданин Кыргызской Республики, достигший 18 лет;
- не имеющий судимости;
- профессиональное образование;
- стаж государственной и/или муниципальной службе или опыт работы по специальности, с учётом группы и категории административных должностей;
- профессиональные компетенции.
- знание общего законодательства Кыргызской Республики, а также законодательства в соответствующей области.
- государственного и официального языков в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;
- владение компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продуктами;
- умения и навыки в соответствующей сфере;
- наличие профессионального образования подтверждается документом установленного образца.
25 дорожных мастеров:
• Гражданин Кыргызской Республики, достигший 18 лет;
• профессиональные рабочие с опытом и умениями;
• без вредных привычек;
• пунктуальные и ответственные;
• выполняющие работу в точном соответствии с нормами и требованиями.
"Всем кандидатам при себе иметь резюме, с указанием правильных кантатных номеров.
Собеседование проходит в будние дни с 9:00 до 17:00 по адресу: улица Хвойная 70, телефон для справок 0312377717"- говорится в сообщении мэрии.