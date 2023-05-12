МП "Бишкекасфальтсервис" ищет временных работников

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" срочно ищет сотрудников. Об этом сообщает столичная мэрия.

По ее данным, предприятие ищет инженера-сметчика.

Требования к кандидатам:

- гражданин Кыргызской Республики, достигший 18 лет;

- не имеющий судимости;

- профессиональное образование;

- стаж государственной и/или муниципальной службе или опыт работы по специальности, с учётом группы и категории административных должностей;

- профессиональные компетенции.

- знание общего законодательства Кыргызской Республики, а также законодательства в соответствующей области.

- государственного и официального языков в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;

- владение компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продуктами;

- умения и навыки в соответствующей сфере;

- наличие профессионального образования подтверждается документом установленного образца.

25 дорожных мастеров:

• Гражданин Кыргызской Республики, достигший 18 лет;

• профессиональные рабочие с опытом и умениями;

• без вредных привычек;

• пунктуальные и ответственные;

• выполняющие работу в точном соответствии с нормами и требованиями.

"Всем кандидатам при себе иметь резюме, с указанием правильных кантатных номеров.

Собеседование проходит в будние дни с 9:00 до 17:00 по адресу: улица Хвойная 70, телефон для справок 0312377717"- говорится в сообщении мэрии.