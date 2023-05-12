Мэрия просит владельцев швейных цехов подписать договор на вывоз отходов

В Бишкеке различные промышленные предприятия, особенно швейные цеха, сбрасывают свои отходы в мусорные баки. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, это создаёт проблемы для работников муниципального предприятия "Тазалык" и вызывает недовольство горожан.

Поэтому муниципальное предприятие "Тазалык" предлагает владельцам швейных цехов и других производственных объектов подписать договор или вывозить отходы непосредственно на полигон.

"На площадках, где расположены мусорные баки, установлено видеонаблюдение, а сотрудники предприятия усиливают круглосуточные рейды.

На задержанных граждан будут налагаться штрафы, и составляться протоколы.

Если вы заметили автомобиль сбрасывающий отходы швейного цеха или строительные материалы, присылайте видео- и фотосообщения на WhatsApp: 0772 666 641 или на страницы: mp_tazalyk_bishkek в Instagram и Facebook" - говорится в сообщении муниципалитета.