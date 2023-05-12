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Власти Узбекистана предвидят летом дефицит электроэнергии в стране

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Власти Узбекистана признали, что этим летом в стране может образоваться дефицит электроэнергии. Об этом стало известно по итогам совещания, которое накануне провел глава государства Шавкат Мирзиеев, сообщают СМИ.

Власти ожидают, что в этом году нехватка электроэнергии составит 3 миллиарда 400 миллионов киловатт-часов, а суточная потребность в жаркие дни предстоящего лета может возрасти с нынешних 195 миллионов до 255 миллионов киловатт-часов.

Исправлять ситуацию планируется за счет реализации ряда мер. Так, например, в этом году планируется запустить солнечные и ветряные электростанции мощностью 2 тысяч мегаватт, а также установить солнечные панели мощностью 1,2 тысячи мегаватт на предприятиях, на крышах домов и социальных объектов.

Президент сообщил, что в целях стимулирования использования альтернативных источников энергии подписал постановление о введении системы сертификатов "Зеленая энергия". Так, с 1 июля гидроэлектростанциям будет выдаваться "зеленый" сертификат. Система будет применяться с 1 октября ко всей электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников энергии.

За счет Фонда по поддержке предпринимательства всем предприятиям торговли и сервиса будут предоставляться компенсации 4 процентов кредитов, выделенных для установки солнечных панелей. От международных финансовых организаций будет привлечено 100 миллионов долларов для дальнейшего выделения льготных кредитов населению и предпринимателям.


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URL: https://www.vb.kg/429488
Теги:
Шавкат Мирзиёев, электричество, дефицит
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