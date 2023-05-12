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Пять человек погибли во время перестрелки в кафе в Турции

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В Турции в одном из кафе произошла перестрелка, погибли пять человек, еще двое пострадали, сообщают СМИ.

Инцидент случился в районе Мендерес в Измире. Местные СМИ сообщают, что в кофейне между посетителями произошел конфликт, который перерос в драку. Затем началась стрельба.

По другой информации, неизвестный стрелок ворвался в заведение и открыл огонь по присутствующим.

В результате погибли пятеро. В больницы доставлены с ранениями еще двое.

На данный момент правоохранители расследуют смертельную перестрелку.


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URL: https://www.vb.kg/429491
Теги:
стрельба, Турция
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