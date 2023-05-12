Пять человек погибли во время перестрелки в кафе в Турции

В Турции в одном из кафе произошла перестрелка, погибли пять человек, еще двое пострадали, сообщают СМИ.

Инцидент случился в районе Мендерес в Измире. Местные СМИ сообщают, что в кофейне между посетителями произошел конфликт, который перерос в драку. Затем началась стрельба.

По другой информации, неизвестный стрелок ворвался в заведение и открыл огонь по присутствующим.

В результате погибли пятеро. В больницы доставлены с ранениями еще двое.

На данный момент правоохранители расследуют смертельную перестрелку.