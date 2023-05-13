В Оше проводится активная работа по реконструкции улицы Алайская

Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов посетил улицу Алайская города Ош, где с целью разгрузки транспортного потока по улице Масалиева проводится масштабная работа по открытию и реконструкции дороги. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По ее данным, протяженность дороги по улице Алайская от улицы Навои до улицы Раимбекова (Зайнабетдинова) с двумя примыкающими улицами к проспекту Масалиева составляет 740 м, ширина – 6 м. Кроме того, здесь проведут строительство тротуара с двух сторон шириной 1,5 м, установят ирригационные лотки.

В рамках указанных мероприятий здесь проводится комплексная работа по демонтажу незаконных коммерческих объектов, переносу инженерных коммуникаций, в том числе линий электроснабжения, водоснабжения, тепловых сетей под землю.

Помимо реконструкции дороги здесь дано поручение установить площадку с сортировочными контейнерами, провести работу по фасадной колористике многоэтажных домов. А также здесь установят современные системы уличного освещения.