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В Минздраве прошли общественные слушания по проекту бюджетных расходов

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования провели общественные слушания по проекту Среднесрочной стратегии бюджетных расходов на 2024 год и прогнозам на 2025-2027 годы, в которых приняли участие представители НПО, общественных советов и гражданских сообществ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, заместитель министра здравоохранения Улан Садыков приветствовал проведение общественных слушаний в целях обеспечения прозрачности и открытости бюджета.

Основная цель сектора здравоохранения – улучшение состояния здоровья населения путем создания отзывчивой, эффективной, комплексной, интегрированной системы предоставления услуг здравоохранения на основе гарантированных социальных стандартов, обеспечение полного охвата населения республики обязательным медицинским страхованием, а также повышение ответственности каждого гражданина, семьи, общества, органов государственной власти и управления за здоровье каждого человека и общества в целом.

В рамках общественных слушаний были представлены презентации проекта Среднесрочной стратегии бюджетных расходов на 2024 год и прогнозов на 2025-2027 годы, а также отчет об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования за 2022 год.

Гражданскими сообществами были высказаны предложения по увеличению и пересмотру запланированных средств на закупку дорогостоящих медикаментов, изделий медицинского назначения и высокотехнологичного медицинского оборудования. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики и Фонд обязательного медицинского страхования приняли во внимание эти предложения чтобы рассмотреть их для дальнейшей реализации.


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URL: https://www.vb.kg/429503
Теги:
бюджет, Кыргызстан, расходы, Минздрав, ФОМС
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