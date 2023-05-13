Правозащитники ООН призвали талибов ввести мораторий на телесные наказания

Правозащитники ООН выразили обеспокоенность в связи с решением Верховного суда Афганистана санкционировать применения таких наказаний, как побивание камнями, порка и погребение под стеной.

В начале мая заместитель главного судьи объявил, что суды по всей стране приговорили 175 человек к наказаниям "кисас" [наказание, равное по тяжести совершенному противоправному деянию – прим.ред.], 37 человек – к побиванию камнями, передаёт пресс-служба ООН.

Четыре человека были приговорены к погребению под стеной [наказание, при котором на человека обрушивают каменную стену – прим.ред.], 103 человека – к наказаниям "худуд" (за преступления против нравственности), таким как порка. Сроки исполнения этих приговоров не уточняются.

"Забивание людей камнями до смерти или погребение их под стеной представляет собой пытку или жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, – говорится в заявлении независимых экспертов ООН по правам человека. – Эти жестокие наказания противоречат международному праву".

При этом правозащитники подчеркнули, что к побиванию камнями чаще приговаривают женщин из-за глубоко укоренившейся гендерной дискриминации и стереотипов, которых придерживаются сотрудники судебных органов – на сегодняшний день в Афганистане это исключительно мужчины.

Эксперты отметили, что власти применяют санкционированные в судебном порядке телесные наказания в соответствии с указаниями верховного лидера талибов от ноября 2022 года. С тех пор, по данным миссии ООН в Афганистане, жертвами публичной порки стали 274 мужчины, 58 женщин и двое мальчиков.

Правозащитники подчеркнули, что международный пакт о гражданских и политических правах и Конвенция против пыток, государством-участником которых является Афганистан, запрещают пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды наказания. Афганистан также является стороной Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая запрещает обычаи и практики, основанные на идее неполноценности или превосходства любого из полов.

Эксперты выразили серьезную озабоченность по поводу справедливости судебных процессов, в результате которых людей приговаривают к телесным наказаниям или смертной казни.

"Международное право в области прав человека запрещает такие жестокие приговоры, в частности смертную казнь, вынесенные после судебных процессов без необходимых гарантий справедливого судебного разбирательства. Мы призываем де-факто власти немедленно ввести мораторий на смертную казнь и все формы телесных наказаний, включая порку, ампутацию конечностей и другие телесные наказания", – заявили они.

С заявлением выступили ряд независимых экспертов ООН, в том числе специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Афганистане Ричард Беннетт, председатель рабочей группы по вопросу о дискриминации в отношении женщин и девочек Дороти Эстрада-Танк и специальный докладчик по вопросу о пытках Элис Эдвардс.

Независимые эксперты, которых назначает совет ООН по правам человека, не являются сотрудниками Организации Объединенных Наций и не получают за свою работу зарплату от ООН.

Источник: kun.uz