В Украине узаконили термин "рашизм". Что это значит?

Верховная рада Украины ввела слово "рашизм" в законодательство, приняв во вторник постановление "Об использовании политическим режимом Российской Федерации идеологии рашизма, осуждении принципов и практик рашизма как тоталитарных и человеконенавистнических".

Как передает BBC, депутаты Верховной рады собрали в тексте документа определения и характеристики нынешней российской власти, которые давали, пытаясь научно объяснить это явление, как украинские, так и западные историки, публицисты и культурологи, и свели их к выводу, что рашизм – это современный российский фашизм.

"Жестокая, неспровоцированная война России против Украины открыла всему миру реальную сущность политического режима В. Путина как неоимперской, тоталитарной диктатуры, которая следует наихудшим практикам прошлого и воплощает идеи фашизма и национал-социализма в современной версии российского фашизма (рашизма)", – говорится в пояснительной записке к постановлению.

Украинские депутаты надеются, что их документ позволит со временем сформировать единый подход международных институтов к российской политике, которая стала обоснованием агрессии против Украины.

Верховная Рада планирует обратиться в Генпрокуратуру, Минюст и другие ведомства Украины, чтобы "безотлагательно" принять "меры реагирования на проявления идеологии и политики рашизма на территории Украины".

Таким образом, парламент объявил политический режим в России "рашизмом".

Источник:kun.uz