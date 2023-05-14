Начато строительство ещё одного тротуара в центре Бишкека

Тротуар по улице Логвиненко от улицы Боконбаева до железной дороги построен ещё в советское время. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" начало строительство тротуара на данном участке дороги с юго-восточной стороны.

Сняли старое асфальтобетонное покрытие и местами уложенные плиты. Начали устанавливать тротуарные бордюры от улицы Боконбаева.

Мэрия просит горожан с пониманием отнестись к ремонтным работам, так как скоро на этом самом месте появится совсем новый тротуар!