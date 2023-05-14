Погода
$ 87.10 - 87.65
€ 94.85 - 95.85

Начато строительство ещё одного тротуара в центре Бишкека

312  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Тротуар по улице Логвиненко от улицы Боконбаева до железной дороги построен ещё в советское время. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" начало строительство тротуара на данном участке дороги с юго-восточной стороны.

Сняли старое асфальтобетонное покрытие и местами уложенные плиты. Начали устанавливать тротуарные бордюры от улицы Боконбаева.

Мэрия просит горожан с пониманием отнестись к ремонтным работам, так как скоро на этом самом месте появится совсем новый тротуар!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429520
Теги:
благоустройство, строительство, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  