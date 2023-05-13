Акылбек Жапаров подверг критике работу Минприродресурсов

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел совещание в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора и поставил перед руководством министерства ряд приоритетных задач. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, совещание началось с отчета об итогах работы министерства за I квартал.

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелис Тургунбаев остановился на 3 основных направлениях своей деятельности и обозначил цели и задачи министерства на 2023 год.

В свою очередь председатель кабмина подверг критике работу Министерства.

Акылбек Жапаров отметил, что задачи, поставленные перед министерством год назад "исполнены не в полной мере".

"В министерстве 6 заместителей министра, однако до сих пор не ясно, кто чем занимается. Перед вами была поставлена конкретная задача: разработать механизмы контроля и учета всех природных ресурсов республики, пока я не вижу результаты этой работы. Мы должны знать, что мы имеем "под землей и над землей", должна быть разработана 3D карта земли, должен быть учет водных и земельных ресурсов страны, животных, если надо, каждого дерева в контексте климатической повестки. Надо провести инвентаризацию всего, что обитает на нашей земле, разработать экологические стандарты, привести в соответствие технические стандарты. Учет должен быть во всем, наведите наконец порядок, у вас есть на это 30 дней", - подчеркнул Акылбек Жапаров.

Он добавил, что 30 мая в Бишкеке состоится Водный форум, в ходе которого, будут представлены важные инициативы Кыргызской Республики.

"Прошу данный форум взять на личный контроль, ответственно подойти к содержательному наполнению форума и провести его должном организационном уровне", - поручил глава кабмина.

В завершение совещания, Акылбек Жапаров также поставил перед министерством ряд протокольных задач, обозначив, что по итогам 2023 года "будут сделаны выводы о дальнейшем существовании министерства".