В Боомском ущелье с 15 по 19 мая будет проведен спуск опасных камней

ГП "НК "Кыргыз темир жолу" информирует о том, что с 15 по 29 мая 2023 года (без учета погодных условий) на 131 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт, в Боомском ущелья (3901 км железной дороги), будут производится работы по спуску опасных камней.

По его данным, начало работ производится по перекрытию опасного участка автодороги и железной дороги с подготовкой необходимых людских и технических средств и механизмов.

Работы производятся в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУОБДД с 09-00 до 15-00 часов местного времени. Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работы по спуску камней прекращаются, и проводится пропуск автотранспорта.