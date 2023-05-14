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Оперативная таможня пресекла ввоз контрабандной мебели

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- Бермет Таалайбекова
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При проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и выявлению нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и КР был проведен таможенный осмотр грузового отсека автотранспортного средства марки "Mercedes Benz Sprinter 416". Управлял машиной гр. КР "ТЖТ". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе осмотра выявлен товар – мебель в ассортименте (3 комплекта стола с 36-ю стульями), ввезенный из сопредельного государства, общим весом 1 000 кг., общей стоимостью 150 000 сомов.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП Оперативной таможни.

Общая сумма уплаченных штрафных санкций и причитающихся таможенных платежей составила 75 970 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/429529
Теги:
контрабанда, таможня
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