Гульмира Артыкбаева: Грядет настоящая революция экологического сознания

Преподаватель Инновационного центра Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при Министерстве образования КР Гульмира Артыкбаева рассказала, что госстандарт школьного образования по зеленым навыкам относится ко всем учителям всей школьной линейки.

"Если ты знаешь, но не делаешь, то навык не формируется. И если учителя естественно-научных предметов говорят об этом на своих уроках, а теперь об этом надо говорить на всех предметах. И тогда когда ребенок вырастет, останется в селе, он уже не будет пасти сто коров на одном гектаре. Будем понимать, что это убивает почву, вредит природе, наносит вред родине", - отметила она.

По ее словам, в нашем образовании грядет настоящая революция экологического сознания и мировосприятия.

"Очень важно, чтобы на этот вопрос обратили внимание и смогли разобраться все наши сограждане: учителя, родители, главы айыл окмоту, президент, депутаты, предприниматели, дети и взрослые... Почему, потому что пришло время реальных изменений и время реального уважения к нашей природе.

К сожалению, сегодня, зная что нельзя сжигать мусор, сельчане и горожане продолжают его сжигать. Или почему, зная, что сжигание остатков швейного производства может привести к раковым заболеваниям у детей, швейники продолжают выбрасывать их на свалку или сжигают тайком?

И чтобы переломить эту ситуацию в сознании и вводятся в школьные стандарты понятие "Зеленые навыки". Для понимания - эти знания касаются не только преподавателя биологии, а абсолютно всех преподавателей", - сказала.