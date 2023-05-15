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Меркурий начинает прямое движение. Гороскоп с 15 по 21 мая

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Хорошая новость! Меркурий 15 мая, в понедельник, начинает прямое движение, и значит дела начнут набирать обороты. А 19 мая, в пятницу, Новолуние. Старт важных дел, регистрацию компаний, начало строительства или ремонта можно запланировать с 20 мая и далее. Энергия растущей Луны и прямое движение Меркурия будут этому благоприятствовать. Важно учесть, что 16 мая Юпитер переходит в Телец, формируя напряжённый аспект с Плутоном, а уже в конце недели Марс, Юпитер и Плутон образуют тау квадрат, создавая напряжённый эмоциональный фон. Уже с 19 мая усиливается вероятность конфликтов, различного рода происшествий, в том числе природного характера. Поспешность в действиях может приводить к существенным просчётам и ошибкам. Смягчат ситуацию положительное влияние Меркурия и Сатурна, а также Солнца в аспектации с Марсом и Плутоном. Взвешенные решения, продуманность действий позволят направить энергию Новолуния в созидательном направлении. Поэтому, прежде чем что-либо затевать в конце недели, хорошо подумайте, взвесьте все за и против.

Овен – в бурлящем потоке изменений, удержитесь в своём, продуманном ранее, направлении развития. Почувствовав энергию развития, захочется испытать свои силы на совершенно новом поприще, да и многочисленные новые знакомые будут настойчиво продвигать свои идеи, навязывать свой стиль жизни. Поддавшись уговорам, можно не удержаться в бушующем потоке эмоций и страстей, теряя деньги, давнюю дружбу и любовь. Сверяя каждый шаг со своими ощущениями, прислушиваясь к интуиции, вы сумеете удержать в своих руках удачу, преумножая доходы и оберегая чувства преданных людей.

Телец – прислушиваясь к советам проверенных временем людей, вы сохраните лучшее, преодолев эмоциональный кризис, продолжив реализацию задуманных ранее совместных проектов. Общение и встречи с дорогими сердцу людьми доставит приятные моменты. Поспешность в принятии решений может усложнить взаимоотношения с руководством и домочадцами. Решительно разрушая сложившийся уклад жизни, вы рискуете лишиться поддержки важных людей, что создаст угрозу карьере, получению различных документов. Воздержитесь от споров и тяжб.

Близнецы – полученные новости могут нарушить покой, создавая тревогу и побуждая к поспешным, непродуманным поступкам. Повремените с выводами, воздержитесь от незапланированных поездок. Всё это может не лучшим образом сказаться как на работе, так и здоровье. Вникнув в суть происходящего, пообщавшись с влиятельными людьми, вы поймёте как поступить вам в данной ситуации, что убережёт вас от ошибок и просчётов. Визит в различные инстанции может пройти успешно, ускорив получение документов.

Рак – некоторые знакомые и близкие люди начнут создавать ажиотаж своими заявлениями и предложениями, подталкивая к срочным инвестициям, покупкам и прочим действиям с финансами. Принимая участие в их затеях, вы можете не только растратить сбережения, но ещё и залезть в долг, оформляя кредиты. В этом хоре голосов, найдутся те, кто обратит внимание на возможные риски и раскритикует поспешные решения. Придерживаясь общества проверенных временем людей, вы хорошо проведёте время, совершите удачные поездки, восстановите дружеские и амурные отношения.

Лев – споры вокруг пересмотра условия сотрудничества или работы до добра не доведут. Вы можете столкнуться с нежеланием как деловых партнёров, так и руководства идти на встречу. Оставьте преобразования до лучших времён, используя связи и доверительные отношения для реализации уже достигнутых договорённостей. В вашу пользу могут решиться финансовые вопросы, благодаря чему казна пополнится дополнительными доходами. Благополучно решаться вопросы с оформлением документов, если вы примете компромиссные варианты, а не станете устраивать словесную перепалку по каждому пустяку.

Дева – своим чередом будут проходить намеченные встречи, поездки, как развлекательные, так и деловые. Меркурий уже перешёл в прямое движение, а потому состоятся отложенные свидания и различные мероприятия. Хаос создадут вклинившиеся в уже простроенные планы различные знакомые с амбициозными, но непродуманными проектами. Их идеи могут быть навеяны происходящими вокруг событиями, что и станет главной причиной провала. Придерживайтесь уже простроенной стратегии.

Весы – доходы, благодаря дополнительной работе, возрастут. Возможно и получение давно ожидаемых денег за уже проделанную работу. Но, захочется большего. Предложения различных знакомых создадут ажиотаж и подтолкнут на непродуманные, рискованные инвестиции, покупки, развлечения. Поддавшись возникшему азарту, вы начнёте неконтролируемые траты денег в надежде на скорые доходы и яркие впечатления от покупок, развлечений, но везение может покинуть в самый неподходящий момент, оставив вас без гроша в кармане.

Скорпион – доверяйте тем, кто меньше говорит, а больше делает, организуя деловые встречи, устраивая приятные мероприятия, доказывая на деле свою преданность. Любимый человек развеет сомнения, либо предостережёт от опасного шага. Чрезмерный оптимизм и красноречивые обещания различных знакомых вскружат голову, подталкивая к поспешным решениям. Согласившись на их авантюрные затеи, вы можете втянуться в череду просчётов, споров и разочарований.

Стрелец – душа будет рваться в дорогу, к активной публичной деятельности, но все эти поездки, деловые переговоры и различные встречи могут доставить разочарования и привести к сложностям со здоровьем. Повышена вероятность травм. Полезно заниматься уже намеченной работой, развивать собственное дело, приводить дом в порядок. Вы сможете увеличить доходы, сосредоточившись на реальных делах, а не на пустых разговорах. Уже можно начинать строительство или ремонт.

Козерог – финансовые начинания довольно рисованы, угрожая вашему благополучию. Незапланированные покупки, коммерческие сделки окажутся непосильными для вашего бюджета. Не поддавайтесь финансовой лихорадке, продолжая расширять круг общения, пополнять багаж знаний. Восстанавливая деловые и дружеские отношения, вы подготавливаете основу, для дальнейшего развития. Пора устроить романтическое рандеву.

Водолей – вам многое что перестанет нравиться в сложившихся отношениях в доме и на работе, но попытка изменить это, приведёт к существенным спорам и конфликтам. Приберегите свои идеи до лучших времён, а пока займитесь решением финансовых вопросов и домом. Здесь ваши идеи пойдут на пользу. Вы сумеете найти дополнительные источники доходов, что позволит совершить крупные покупки, а также начать ремонт или строительство. Удачны сделки с недвижимостью.

Рыбы – позволяя потоку всевозможных сообщений, слухов и новостей вами управлять, вы можете потерять покой от переживаний, допуская досадные промахи в работе и учёбе, опаздывая, а то и вовсе пропуская важные встречи, свидания. Перестаньте накручивать себя и сосредоточьтесь на значимых для вас целях. Управляя потоком новостей и событий, вы сумеете выбрать главное, а потому устроите нужные поездки, организуете продуктивные деловые переговоры и насладитесь романтичными свиданиями майскими вечерами.

Астролог Андрей Рязанцев


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URL: https://www.vb.kg/429533
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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