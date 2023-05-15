Страны-кредиторы обсудили долг Шри-Ланки, Китай остается наблюдателем

Страны-кредиторы Шри-Ланки провели первую встречу и обсудили реструктуризацию долга островного государства, однако Китай, который сам является крупнейшим кредитором, выразил сомнения в успехе этого процесса, сообщает Nikkei Asia.

Ранее, во вторник, 9 мая, Индия, Япония и Франция выступили сопредседателями встречи, участники которой договорились о скорейшем сокращении долга Шри-Ланки, но Китай был на ней лишь наблюдателем.

В виртуальной встрече приняли участие 26 стран. Масато Канда, заместитель министра финансов Японии по международным делам, заявил журналистам после встречи, что он будет продолжать призывать Китай к участию в будущих встречах в качестве полноправного члена.

"Даже в том случае, если официального участия Китая не будет, ожидается, что процесс с государствами-кредиторами будет продвигаться вперед", - сказал Канда. "Мы будем продолжать переговоры, не теряя темпа". Япония призвала Шри-Ланку не проводить переговоры вне рамок встречи стран-кредиторов.

Экономика Шри-Ланки в значительной степени зависит от туризма, который практически остановился во время пандемии. В мае прошлого года Шри-Ланка стала первой страной со средним уровнем дохода, которая, по сути, объявила дефолт после того, как не смогла выплатить средства на развитие инфраструктуры, предоставленные Китаем и другими странами. Инфляционное давление поставило страны с низким и средним уровнем дохода в тяжелое положение. Повышение процентных ставок в более богатых странах увеличило нагрузку по обслуживанию долга на страны-должники, создавая риск того, что проблемы перекинутся с стран с низким уровнем дохода на другие страны со средним уровнем дохода, говорится в отчете Nikkei Asia.

По мнению издания, встреча стран-кредиторов имеет большое значение, поскольку она направлена на страну со средним уровнем дохода. Руководители финансовых ведомств и центральных банков стран Группы семи встретятся в Японии в четверг, чтобы обсудить долговые проблемы, затрагивающие страны с низким и средним уровнем дохода.

Внешний долг Шри-Ланки составил 35,1 миллиарда долларов на конец сентября прошлого года, по данным Министерства финансов Японии. Китай является крупнейшим двусторонним кредитором, за ним следуют Япония и Индия.

Шри-Ланка занимает стратегическое положение на морском пути, соединяющем Восточную Азию с Ближним Востоком и Африкой. В апреле прошлого года Индия обратилась в Международный валютный фонд с просьбой оказать помощь Шри-Ланке. В марте МВФ одобрил предоставление Шри-Ланке кредитов на сумму 3 млрд долларов в течение четырех лет. Из общей суммы в $3 млрд, утвержденной Международным валютным фондом (МВФ) для Шри-Ланки, пострадавшая от экономического кризиса страна сразу получит первоначальные выплаты в размере около $330 млн, сообщил Исполнительный совет МВФ.

Исполнительный совет МВФ одобрил 48-месячный механизм расширенного финансирования в размере $3 млрд для поддержки экономической политики и реформ Шри-Ланки, сообщает Nikkei Asia.