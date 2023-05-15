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В Оше прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников судебной системы

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях в городе Ош состоялся турнир по мини-футболу среди сотрудников судебной системы на кубок председателя Верховного суда КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, турнир открыл председатель Ошского областного суда. С приветственным словом выступил заместитель руководителя аппарата Верховного суда Эркин Искаков, который пожелал всем участником успехов. Он также отметил, что спортивные соревнования способствуют укреплению сплоченности среди работников судебных органов.

В соревнованиях приняли участие 11 команд. Футболисты смогли продемонстрировать захватывающую игру.

Работники судов ответственно подготовились к соревнованиям и показали хорошую игру. По итогам турнира три лучшие команды были награждены призами и дипломами.

Кубок за первое место был вручен команде Чуйского областного суда, второе место заняла команда Джалал-Абадского областного суда, на третьем месте расположилась команда Нарынского областного суда. Четвертое место досталось команде Бишкекского городского суда.

Организаторы турнира также определили победителей в следующих номинациях: "Лучший вратарь", "Лучший игрок", "Лучший бомбардир".


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URL: https://www.vb.kg/429541
Теги:
Верховный суд, Ош, футбол
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