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В Бишкеке состоится пресс-кафе "Безопасное материнство"

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- Назгуль Абдыразакова
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16 мая в Бишкеке состоится пресс-кафе на тему: "Безопасное материнство". Об этом сообщают организаторы ивента.

По их данным, мероприятие, приурочено к празднованию Дня матери в Кыргызстане, которое ежегодно отмечается в третье воскресенье мая. В этом году День матери выпадает на 21 мая.

В мероприятие ожидается участие представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, Фонда обязательного медицинского страхования, Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации, а также представителей медиа сообщества, гражданского сектора, блогеров и экспертов.

Мероприятие организовано ОО "Кыргызский альянс планирования семьи" (ОО "КАПС") при технической поддержке кыргызско-германского проекта "Содействие развитию первичного здравоохранения", реализуемого Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германское общество по международному сотрудничеству).

"Здоровье будущих поколений, формирование нравственных устоев и ценностей общества напрямую зависят от благополучия семей и состояния здоровья матери. По показателям материнской смертности Кыргызстан занимает одно из лидирующих мест среди стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Не все женщины владеют достаточной информацией о планирование семьи, дородовом и после родовом уходе, социальных пособиях доступных для беременных женщин. Поэтому есть необходимость в информационной работе с женщинами репродуктивного возраста по сохранению их здоровья и обеспечения безопасного материнства"-говорится в сообщении организаторов.


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URL: https://www.vb.kg/429542
Теги:
праздник, репродуктивное здоровье, Бишкек, семья
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