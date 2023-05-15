В Узбекистане задержали мужчину, жестоко издевавшегося над своими детьми

Правоохранители задержали мужчину, который жестоко издевался над малолетними детьми. В ходе следствия стало известно, что изверг таким образом пытался отомстить жене, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Напомним, что накануне в соцсетях распространилась очередная взрывающая мозг видеозапись, на которой взрослый мужчина с садистским наслаждением бьет маленьких детей. В ролике он по очереди бьет и пинает несколько маленьких детей, который плачут от страха. При этом сам нападавший радостно улыбается на камеру.

По данным Генпрокуратуры, это видео было записано в сентябре прошлого года. 30-летний житель махалли "Гулистон" Янгиюльского района Ташкентской области из-за постоянных семейных конфликтов подвергал своего двухлетнего ребенка различным пыткам. Он снимал этот процесс на мобильный телефон и распространял видео в социальных сетях, чтобы отомстить своей жене.

Правоохранители 13 мая возбудили уголовное дело в отношении мужчины по пункту "а" части 2 статьи 110 (истязание несовершеннолетнего) Уголовного кодекса. Подозреваемый был помещен под стражу.

Источник:Podrobno.uz