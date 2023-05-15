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Отказ чиновников от костюмов и галстуков поможет сэкономить электроэнергию

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В Узбекистане посчитали, что отказ узбекских чиновников от костюмов и галстуков в жару поможет сэкономить электроэнергию. Об это сообщают СМИ со ссылкой на данные Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ).

Эксперты провели анализ влияния стиля одежды на кондиционирование помещений. В результате они пришли к выводу, что регламентированный сезонный переход от пиджаков и галстуков в пользу повседневной одежды может оказать заметное влияние на внутреннее потребление энергии и снижение расходов.

Анализ данных по Узбекистану показал, что снижение температуры кондиционеров на 2 градуса в помещениях позволило бы сэкономить 293 млн кВт/ч электроэнергии и сократить выбросы парниковых газов на 155,8 тысячи тонн СО2.

На охлаждение помещений приходится 10% (2 000 ТВт/ч) мирового потребления электроэнергии и почти 4% ежегодных выбросов парниковых газов (1,9 миллиарда тонн). Повышение температуры кондиционера (в режиме охлаждения) на 1 градус экономит 7% потребляемой электроэнергии, а ношение легкой одежды повышает идеальную температуру в помещении на два градуса Цельсия.

Диапазон комфортной температуры варьируется от 23,5 градуса (для работника в костюме) до 29 градусов (в летней одежде). Но часто регулятор термостата устанавливается на нижний предел, в результате чего значительная часть работников одевает теплую одежду даже в самые жаркие дни года.

В некоторых странах пытаются избежать необходимости использования кондиционеров для создания комфортной температуры для работников и отказаться от пиджаков и галстуков в пользу повседневной одежды.

Среди них:

Япония ежегодно проводится правительственная кампания Cool Biz, способствующая экономии энергии путем поощрения изменения допустимого стиля одежды в офисах.

Южная Корея тоже начала внедрять подобную кампанию Cool Biz с 2006 года.

Генеральный секретарь ООН выступил с инициативой Cool UN, направленной на снижение энергопотребления и уменьшение углеродного следа штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

В Шанхайском районе Луцзяцзуй в 32 офисных зданиях, участвующих в акции, деловые костюмы и галстуки были заменены на легкую одежду, и температура в помещениях была повышена до 26 градусов.


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URL: https://www.vb.kg/429549
Теги:
Узбекистан, чиновник
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