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В Кыргызстане количество безработных снизилось на 2,5 %

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Кыргызстане по итогам 2022 года численность зарегистрированных официальных безработных снизилась на 2,5 процентов, а общий уровень безработицы - на 0,5 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

По данным пресс-службы, в целом в республике численность занятого населения составила 2 млн 537,9 тыс. человек, а количество безработных - 142,6 тыс. человек.

"Снижение безработицы стало возможным благодаря мерам содействия занятости, таким как обучению на наиболее востребованные на рынке труда профессии, профессиональной ориентации молодежи, содействие в трудоустройстве и выдача 100 тыс. сомов на открытие малого бизнеса.

В результате уровень официальной безработицы по республике составил 2,9 % от числа экономически активного населения.

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в городе Бишкек и Чуйской области.

Подробнее: kg.akipress.org/news:1920766?f=cp


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URL: https://www.vb.kg/429553
Теги:
безработица, Кыргызстан, Минтруда
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