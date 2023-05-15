В Бишкеке прошел рейд по выявлению беспризорных детей

В Свердловском районе Бишкека проведены рейдовые мероприятия по выявлению безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, а также детей, занимающихся попрошайничеством и тяжелым детским трудом, по итогам которых было выявлено 2 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Рейд проведен Свердловским акимиатом совместно с сотрудниками инспекции по делам детей управления внутренних дел, районного центра образования, работниками управления социального развития, муниципального территориального управления Свердловского района и службы по контролю и надзору трудового законодательства.

Из 22 несовершеннолетних 3 подростка доставлены в центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних министерства внутренних дел КР, 1 несовершеннолетний доставлен в центр реинтеграции для несовершеннолетних детей "Айданек" и 18 детей переданы родителям после проведения профилактической работы.

Уважаемые родители пожалуйста не оставляйте своих детей без присмотра!".