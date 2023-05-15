В мэрии Бишкека пояснили, чем преимущественно занимаются соцконтрактники

В рамках реализации постановления кабинета министров КР о предоставлении поддержки на основе социального контракта руководство мэрия Бишкека проводит мониторинг результативности реализации программы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Из отобранных бизнес-проектов преобладает по видам экономической деятельности:

- швейное производство - 49;

- в сфере торговли – 14;

- для развития основной деятельности-8 (сварка, уборка, косметические услуги, парикмахерские, услуги такси);

- выпечка хлебобулочных изделий и продуктов питания-4;

- по животноводству-5;

- станции технического обслуживания – 2;

- бройлеров мясного направления-1;

- биогумус – 1;

- производство хозяйственного мыла – 1;

- изготовление пластиковых окон – 1.

В ходе встречи горожане делятся о том, что реализация данного проекта помогает приобрести навыки предпринимательства и дела идут согласно бизнес-проектов, а также обращаются за помощью в дополнительных помещениях для расширения бизнеса.

Данный проект разработан в целях стимулирования семей к активным действиям по преодолению ими трудной жизненной ситуации, повышение социальной ответственности, содействие развитию малого предпринимательства, стимулирование создания новых рабочих мест".