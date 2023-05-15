Кыргызстанцы могут снять с учета проданные по доверенности автомобили

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики информирует, что плательщиком налога на транспортное средство является лицо, которому принадлежит это имущество на праве собственности и имеется правоудостоверяющий документ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Налоговыми органами на постоянной основе проводится работа по выявлению неплательщиков налога на транспортное средство. В том числе путем проверки наличия транспорта в базе данных уполномоченного государственного органа ("Унаа"), выдачи уведомлений о необходимости уплаты налога, проведения рейдовых мероприятий.

Однако при выполнении этих работ возникают случаи, когда гражданин, на которого зарегистрировано транспортное средство, по определенным причинам фактически не является владельцем или не пользуется им. К примеру, продал по доверенности, транспорт не подлежит эксплуатации из-за аварии или возраста.

Но при этом такие транспортные средства числятся в базе данных "Унаа" и подлежат налогообложению, что создает трудности для граждан, не пользующихся этим транспортом.

Отметим, что граждане имеют право временно прекратить государственную регистрацию транспортного средства. Для этого им необходимо обратиться в уполномоченный орган (Унаа) с заявлением о временном прекращении регистрации транспортного средства и предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Уполномоченный орган выдаст справку о временном прекращении государственной регистрации с указанием срока ее действия. По истечении трех лет с момента временного прекращения регистрации автомобиля, информация о его снятии с учета будет внесена в базу данных.

А те граждане, которые приобрели транспортное средство по доверенности, должны обратиться в уполномоченный орган для его государственной регистрации и постановки на учет.

В связи с этим, Государственная налоговая служба призывает всех лиц, имеющих зарегистрированные транспортные средства, но которыми они не владеют, воспользоваться возможностью снять с учета, чтобы прекратить дальнейшее налогообложение имущества".