Молдавия выйдет из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Молдова решила выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщил спикер парламента страны Игорь Гросу.

"Как председатель парламента заявляю, что принял решение инициировать процедуру выхода Республики Молдова из Межпарламентской ассамблеи СНГ", - сказал он, передает РБК.

По словам Гросу, решение было принято после ряда обсуждений с гражданами, представителями правящей Партии действия и солидарности, а также с президентом Майей Санду и представителями правительства.

"СНГ - это организация, созданная Россией. Мы больше не можем сидеть за [одним] столом переговоров", - заявил спикер парламента. Он добавил, что, после того как на Украине начались боевые действия, СНГ уже "больше не может называть себя сообществом".

Межпарламентская ассамблея (МПА) - межгосударственный орган СНГ, состоит из парламентских делегаций стран-участниц. Образован в Алма-Ате 27 марта 1992 года. В него изначально входили Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Россия. Позднее присоединились Азербайджан, Грузия и Молдавия, а в 1999 году - Украина.

В Межпарламентской ассамблее СНГ разрабатываются проекты модельных законодательных актов. Эти законы носят рекомендательный характер и предлагаются национальным парламентам для использования в законотворческом процессе. Среди других задач МПА - формирование правовых основ общего экономического пространства СНГ, наблюдение за выборами и референдумами, миротворческая деятельность, международное сотрудничество.

В начале февраля Молдавия отозвала своего представителя в Межпарламентской ассамблее СНГ Иона Липчиу. "В прошлом году мы не были активны в СНГ, и секретариат все это время ничего не делал", - отметила депутат от Партии действия и солидарности Дойна Герман. Она также добавила, что парламент пока не собирается утверждать новую кандидатуру на эту должность.

За последний год Молдавия значительно сократила свое участив в делах СНГ: Кишинев теперь не отправляет своих представителей на заседания уставных структур содружества. Кроме того, в этом году власти республики отказались от сопредседательства в организации и от реализации межгосударственной программы "Культурные столицы содружества": в 2023-м культурной столицей СНГ должен был стать Комрат (столица молдавской автономии Гагаузии). А в конце прошлого года министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что не видит преимуществ от участия в СНГ.