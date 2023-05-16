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Молдавия выйдет из Межпарламентской ассамблеи СНГ

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Молдова решила выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщил спикер парламента страны Игорь Гросу.

"Как председатель парламента заявляю, что принял решение инициировать процедуру выхода Республики Молдова из Межпарламентской ассамблеи СНГ", - сказал он, передает РБК.

По словам Гросу, решение было принято после ряда обсуждений с гражданами, представителями правящей Партии действия и солидарности, а также с президентом Майей Санду и представителями правительства.

"СНГ - это организация, созданная Россией. Мы больше не можем сидеть за [одним] столом переговоров", - заявил спикер парламента. Он добавил, что, после того как на Украине начались боевые действия, СНГ уже "больше не может называть себя сообществом".

Межпарламентская ассамблея (МПА) - межгосударственный орган СНГ, состоит из парламентских делегаций стран-участниц. Образован в Алма-Ате 27 марта 1992 года. В него изначально входили Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Россия. Позднее присоединились Азербайджан, Грузия и Молдавия, а в 1999 году - Украина.

В Межпарламентской ассамблее СНГ разрабатываются проекты модельных законодательных актов. Эти законы носят рекомендательный характер и предлагаются национальным парламентам для использования в законотворческом процессе. Среди других задач МПА - формирование правовых основ общего экономического пространства СНГ, наблюдение за выборами и референдумами, миротворческая деятельность, международное сотрудничество.

В начале февраля Молдавия отозвала своего представителя в Межпарламентской ассамблее СНГ Иона Липчиу. "В прошлом году мы не были активны в СНГ, и секретариат все это время ничего не делал", - отметила депутат от Партии действия и солидарности Дойна Герман. Она также добавила, что парламент пока не собирается утверждать новую кандидатуру на эту должность.

За последний год Молдавия значительно сократила свое участив в делах СНГ: Кишинев теперь не отправляет своих представителей на заседания уставных структур содружества. Кроме того, в этом году власти республики отказались от сопредседательства в организации и от реализации межгосударственной программы "Культурные столицы содружества": в 2023-м культурной столицей СНГ должен был стать Комрат (столица молдавской автономии Гагаузии). А в конце прошлого года министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что не видит преимуществ от участия в СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/429564
Теги:
Молдова, СНГ
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