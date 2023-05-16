Компании Бишкека заплатят штрафы за нарушения правил благоустройства

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством за последние две недели проводила рейды по городу Бишкек, чтобы выявить нарушения правил благоустройства. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, несмотря на проведенный месячник по общегородскому субботнику, выявлены нарушения в сфере внешнего благоустройства, включая уборку и содержание городских территорий, а также содержание и охрану зеленых насаждений.

Все юридические и физические лица, являющиеся пользователями или владельцами земель, застройщиками, собственниками и арендаторами зданий, строений и сооружений, расположенных на территории города Бишкек, должны соблюдать эти правила.

В ходе проверки обследовано 832 хозяйствующих субъектов, выписано 30 протоколов на общую сумму 300 тысяч сомов.

Штрафы наложены в отношении:

- ИП Самаков М.Т за несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории по адресу: улица Гагарина №70;

- ОсОО "БишкекВторРесурс" за несвоевременный вывоз мусора из контейнерной площадке по улице Токомбаева;

- Керимова М.Э за несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории по ул. Ахунбаева №202;

- ЦСМ №7 за несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории по ул. Тоголок Молдо, 3/1;

- Городского перинатального центра за несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории по улице Суеркулова;

- Файзиева М.Д. за несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории;

- НЦоМиД за несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории по ул. Т. Молдо 1;

- ОсОО "БишкекВторРесурс" за несвоевременный вывоз мусора из контейнерной площадке в 6 микрорайон возле дома №12;

- МП "Бишкекзеленхоз" за нарушение правил благоустройства;

- ОсОО "БишкекВторРесурс" за несвоевременный вывоз мусора из контейнерной площадке по адресу: улица Безымянная №4/1;

- Гаражный кооператив "Ак жол" по адресу: 7 мкрн №49/1 за нарушение правил благоустройства;

- ОсОО Ломбард "Элдик Капитал" по адресу: ул. Аул №10а/5 за нарушение правил благоустройства;

- ОсОО Макро Констракшн улица Тимирязева за несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории;

- ГСК "Приборист" по ул. Л.Толстого, 1 за нарушение правил благоустройства;

- ОсОО "БишкекПарк" по ул. Киевская, 148 за нарушение правил благоустройства;

- магазин "Магнат" по ул Алтымышева 147 за нарушение правил благоустройства;

- ОсОО Зеберджет по ул.Матросова,1 по ст.114 за нарушение правил благоустройства;

- ОсОО "Эксперт - Логистик БР" по адресу улица Матросова 1а за нарушение правил благоустройства;

- ОсОО Роял Констракшн по ул Жумабека 173 за нарушение правил благоустройства;

- ОсОО "Кыргыз Каганат" по адресу проспект Чынгыза Айтматова 82/3 с нарушением не согласны;

- ОсОО Абдыкеримов Модернстрой по проспекту Чуй 285 за не соблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории.