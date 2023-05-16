Погода
$ 87.02 - 87.75
€ 94.85 - 95.85

В Бишкеке ряд магазинов оштрафованы за продажу вейпов несовершеннолетним

183  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Участковыми инспекторами по делам детей УВД Октябрьского района города Бишкек, в рамках профилактических мероприятий провели обход административной территории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, во время обхода были выявлены несовершеннолетние дети курящие электронные сигареты.

С детьми и администраторами заведения была проведена профилактическая беседа о вреде курения. На каждый магазин торгующий электронными сигаретами был наложен штраф в сумме 5 тысяч 500 сомов на основании статьи 85 ч.3 (реализация табачных изделий) Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики.

Сотрудники милиции напоминают, что при курении электронных сигарет или вейпов в выделяющемся паре содержится более 30 видов опасных веществ. Например, пропиленгликоль способен накапливаться в организме, вызывая аллергические реакции, нагноительные процессы, вызвать нарушение работы печени и почек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429571
Теги:
курение, несовершеннолетние, Октябрьский район, табак, штраф, Бишкек, здоровье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  