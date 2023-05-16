В Бишкеке ряд магазинов оштрафованы за продажу вейпов несовершеннолетним

Участковыми инспекторами по делам детей УВД Октябрьского района города Бишкек, в рамках профилактических мероприятий провели обход административной территории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, во время обхода были выявлены несовершеннолетние дети курящие электронные сигареты.

С детьми и администраторами заведения была проведена профилактическая беседа о вреде курения. На каждый магазин торгующий электронными сигаретами был наложен штраф в сумме 5 тысяч 500 сомов на основании статьи 85 ч.3 (реализация табачных изделий) Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики.

Сотрудники милиции напоминают, что при курении электронных сигарет или вейпов в выделяющемся паре содержится более 30 видов опасных веществ. Например, пропиленгликоль способен накапливаться в организме, вызывая аллергические реакции, нагноительные процессы, вызвать нарушение работы печени и почек.