Жительница Токмока стала жертвой цыганского гипноза

Ему поддалась не только жительница Токмока, отдавшая странной гостье золотые украшения на сумму 371 400 сомов. Но и судьи, похоже, не уклонились от чар доморощенной "знахарки".

Из показаний потерпевшей:

- 29 марта прошлого года я пришла с работы домой. Около дома меня поджидали две женщины. Сказали, что они – по поводу аренды квартиры. Мы все вместе зашли в дом. Одна женщина завела разговор о моей болезни (потерпевшая страдает онкологическим заболеванием). И еще сказала: "Ваш муж ушел к христианке, могу помочь вернуть". Почему-то я ей поверила…

Женщина сказала, что у нее есть знахарские способности. Объяснила, что причина моей болезни – в золотых изделиях. Надо "почитать на золото". Я собрала все украшения в платок, отдала ей. Она что-то над ними говорила, потом повела меня к времянке и при мне выбросила сверток за шифоньер. Сказала, что завтра придет с документами и будет заключать договор на аренду жилья.

Когда женщины ушли, я на всякий случай заглянула за шифоньер. Золота там не было…

Дочь потерпевшей говорит, что ее что-то насторожило в поведении цыганок. Например, то, что готовы были платить 10 000 сомов за комнату без элементарных удобств, причем заплатить сразу за год. Но саму потерпевшую не насторожило ничего.

Эта самая "знахарка" (назовем ее Раиса) – 30-летняя неработающая бишкекчанка с образованием пять классов. Разведенная мать малолетних детей. В недалеком прошлом уже привлекавшаяся к уголовной ответственности и отделавшаяся пробационным надзором.

На сей раз ей так же повезло: Токмокский городской суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к лишению свободы сроком на три года, заменив этот срок пробацией. Опять пробацией! Несмотря на то, что прошлый раз это "наказание" не сработало. И даже несмотря на то, что подсудимая не признала своей вины и не раскаялась.

Кроме того, Раиса обязана возместить потерпевшей в полном объеме материальный ущерб. Золото предназначалась для продажи: потерпевшей требуется дорогостоящее лечение. Теперь она осталась без средств.

Чуйский областной суд рассмотрел это дело в качестве апелляционной инстанции и немного изменил приговор. Раиса все так же остается под пробационным надзором, но должна возместить ущерб в течение полугода.