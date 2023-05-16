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Бишкекский тяжелоатлет на Чемпионате Азии в Южной Корее завоевал серебро

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- Бакыт Басарбек
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Воспитанники СДЮСШОР по тяжелой атлетике города Бишкек выступали на Чемпионате Азии в Южной Корее, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Эмиль Молдодосов стал обладателем малой серебряной медали в рывке. Он выступал 10 мая в весовой категории до 89 кг, где всего были заявлены 16 спортсменов.

В рывке Молдодосов сначала поднял штангу 160 кг, а затем 166 кг. В третьей попытке он заказал 169 кг, но попытка оказалась неудачной. По итогам рывка кыргызстанец занял 2 место, уступив китайцу 14 кг. За это он получил малое серебро. В толчке Молдодосов смог реализовать только одну попытку, в которой поднял штангу весом 187 кг. Его итоговый результат 353 кг позволил ему занять 7 место.

А Бекдоолот Расулбеков завоевал малую бронзовую медаль в толчке. Он выступал 12 мая в весовой категории до 102 кг. Расулбеков в рывке в первой попытке поднял штангу 164 кг, но затем дважды не смог справиться в весом 169 кг. По итогам рывка кыргызстанец занимал 7 место. В сумме двух дисциплин Расулбеков показал результат 381 кг и занял итоговое 6 место.


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URL: https://www.vb.kg/429581
Теги:
Южная Корея, тяжелая атлетика, Бишкек, Кыргызстан
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