Бишкекский тяжелоатлет на Чемпионате Азии в Южной Корее завоевал серебро

Воспитанники СДЮСШОР по тяжелой атлетике города Бишкек выступали на Чемпионате Азии в Южной Корее, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Эмиль Молдодосов стал обладателем малой серебряной медали в рывке. Он выступал 10 мая в весовой категории до 89 кг, где всего были заявлены 16 спортсменов.

В рывке Молдодосов сначала поднял штангу 160 кг, а затем 166 кг. В третьей попытке он заказал 169 кг, но попытка оказалась неудачной. По итогам рывка кыргызстанец занял 2 место, уступив китайцу 14 кг. За это он получил малое серебро. В толчке Молдодосов смог реализовать только одну попытку, в которой поднял штангу весом 187 кг. Его итоговый результат 353 кг позволил ему занять 7 место.

А Бекдоолот Расулбеков завоевал малую бронзовую медаль в толчке. Он выступал 12 мая в весовой категории до 102 кг. Расулбеков в рывке в первой попытке поднял штангу 164 кг, но затем дважды не смог справиться в весом 169 кг. По итогам рывка кыргызстанец занимал 7 место. В сумме двух дисциплин Расулбеков показал результат 381 кг и занял итоговое 6 место.